В весенних субботниках поучаствуют 180 тысяч воронежцев

Около 180 тыс. жителей Воронежа примут участие в месячнике благоустройства, рассказал руководитель городского управления дорожного хозяйства Максим Оськин на планерке в мэрии в понедельник, 27 марта. Общегородские субботники состоятся 8 и 22 апреля. Месячник благоустройства продлится с 15 марта по 30 апреля.

По словам Максима Оськина, 1 и 29 апреля в Воронеже пройдут районные субботники, а 29 марта, 5,12 и 19 апреля — санитарные дни. В них примут участие работники городских предприятий и организаций, чиновники, работники сферы ЖКХ и горожане.

Городские власти запланировали уборку на 900 га — в парках, скверах и в лесопарковых зонах, на 950 га территорий предприятий и организаций, а также на 500 км городских дорог, с которых уберут освободить от песка и грязи. Участники субботников посадят деревья и кустарники, починят детские площадки, благоустроят дворы, разобьют газоны и цветники, приведут в порядок места воинских захоронений. С городских улиц и из дворов вывезут ориентировочно 30 тыс. т мусора.

Мэр Александр Гусев поручил Максиму Оськину и руководителю городского управления культуры Андрею Харитонову подумать, как создать для горожан не только рабочий, но и праздничный настрой.