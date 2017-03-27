Мировая звезда сняла клип в Казахстане

Судя по видео, съемки проходили в Алматинской области осенью. На кадрах можно увидеть бескрайние степи, Чарынский каньон и горные хребты.

Принимавшие участие в съемках актеры являются местными жителями. Известно, что мальчик и девочка — близнецы. За три дня клип набрал более 640 тысяч просмотров.

Рори Грэм родился в Великобритании в графстве Сассекс. Он начал выступать с 15 лет, исполняя блюз и известные соул-композиции. В 18 лет он перебрался в Брайтон — вотчину известных инди-исполнителей.

Первым хитом исполнителя стала песня «Human», которая заняла первое место в чартах Австрии, Германии и Швейцарии. За три месяца клип собрал на YouTube более 10 миллионов просмотров. В 2017 году певца назвали «Лучшим новым исполнителем» по версии Brit Awards (британский аналог «Грэмми», — прим.). Также он победил в номинации «Выбор критиков».