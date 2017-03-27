94-летняя американка отметила 44 года работы в «Макдоналдсе»

В ресторане «Макдоналдс» города Эвансвилл, штат Индиана, устроили вечеринку в честь сотрудницы, проработавшей в знаменитой сети 44 года. Об этом сообщает ABC News.

Карьера 94-летней Лорейн Маурер в «Макдоналдс» началась в 1973 году после того, как ее муж ушел на пенсию по инвалидности. Тогда Маурер решила, что еще слишком молода, чтобы сидеть дома.

За время своей работы в «Макдоналдсе» у Лорейн появились постоянные клиенты, многих из которых стали для нее настоящими друзьями. По ее словам, именно они помогли Маурер пережить тяжелый период в жизни, связанный с потерей мужа в 1980 году.

Сейчас женщина работает в ресторане два раза в неделю. Она признается, что задумывается об уходе на пенсию каждую зиму, но всякий раз уговаривает себя остаться в «Макдоналдсе» еще на год.