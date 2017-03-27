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20:57 (мск), источник: Publika.md

NASA показала дымку Плутона

Космическое агентство NASA опубликовало снимок Плутона в ореоле синей дымки. Увидеть ее стало возможно после обработки нескольких изображений.

Источник: Publika.md

В октябре 2016 года станция «Новые горизонты» (New Horizons) завершила передачу на Землю данных, полученных во время сближения с Плутоном.

Серия снимков, сделанных 14 июля 2015 года с расстояния около 2 млн километров от карликовой планеты, получила название «Farewell to Pluto» («Прощай, Плутон»): вскоре после этого станция отправилась выполнять новую миссию, пишет National Geographic.

Продолжая изучать материал, присланный во время сближения с Плутоном, специалисты объединили и обработали несколько фотографий таким образом, чтобы ярче выделить дымку в его атмосфере. Изображение составлено из четырех черно-белых снимков камер LORRI и двух цветных (камеры Ralph/MVIC); разрешение составляет 1 км на пиксель. По мнению ученых, дымка появилась в результате реакции оксидов азота и углеводородов («фотохимический смог»). Углеводороды скапливаются на микрочастицах, а затем их рассеивает солнечный свет. Дымка простирается горизонтальными слоями на расстояние в 200 км над поверхностью карликовой планеты.

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