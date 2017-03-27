NASA показала дымку Плутона
Космическое агентство NASA опубликовало снимок Плутона в ореоле синей дымки. Увидеть ее стало возможно после обработки нескольких изображений.
Космическое агентство NASA опубликовало снимок Плутона в ореоле синей дымки. Увидеть ее стало возможно после обработки нескольких изображений.
В октябре 2016 года станция «Новые горизонты» (New Horizons) завершила передачу на Землю данных, полученных во время сближения с Плутоном.
Серия снимков, сделанных 14 июля 2015 года с расстояния около 2 млн километров от карликовой планеты, получила название «Farewell to Pluto» («Прощай, Плутон»): вскоре после этого станция отправилась выполнять новую миссию, пишет National Geographic.
Продолжая изучать материал, присланный во время сближения с Плутоном, специалисты объединили и обработали несколько фотографий таким образом, чтобы ярче выделить дымку в его атмосфере. Изображение составлено из четырех