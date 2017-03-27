В Екатеринбурге скончался актер из фильма «Трудно быть богом»
В Екатеринбурге на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Валерий Иванович Величко.
В Екатеринбурге на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Валерий Иванович Величко.
Как сообщили в Свердловском театре драмы, где актер играл в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», Величко уже долгое время тяжело болел.
В Драмтеатре он проработал почти 52 года, сыграв в том числе
А самой «громкой» его киноролью стал Дон Кэо в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом».
О дате и времени прощания с артистом будет объявлено дополнительно.