В Екатеринбурге скончался актер из фильма «Трудно быть богом»

Как сообщили в Свердловском театре драмы, где актер играл в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», Величко уже долгое время тяжело болел.

В Драмтеатре он проработал почти 52 года, сыграв в том числе Жан-Жака Бутона в спектакле по булгаковской «Кабале святош», Сарафанова в «Старшем сыне» А. Вампилова и князя Захарьина-Юрьева в «Смерти Иоанна Грозного» А. Толстого.

А самой «громкой» его киноролью стал Дон Кэо в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом».

О дате и времени прощания с артистом будет объявлено дополнительно.