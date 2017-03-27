Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Что вы знаете о депрессии? Тест
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
Кейт Миддлтон откровенно рассказала о послеродовой депрессии
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Как воспитывать мальчика без отца: 13 важных правил
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Объявлен в международный розыск: РФ арестовывает Яценюка - СМИ
Порошенко сказал, на что он надеется в войне с РФ
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Происходящее на Украине полностью совпадает с идеями Путина – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
21:44 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге скончался актер из фильма «Трудно быть богом»

В Екатеринбурге на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Валерий Иванович Величко.

Как сообщили в Свердловском театре драмы, где актер играл в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», Величко уже долгое время тяжело болел.

В Драмтеатре он проработал почти 52 года, сыграв в том числе Жан-Жака Бутона в спектакле по булгаковской «Кабале святош», Сарафанова в «Старшем сыне» А. Вампилова и князя Захарьина-Юрьева в «Смерти Иоанна Грозного» А. Толстого.

А самой «громкой» его киноролью стал Дон Кэо в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом».

О дате и времени прощания с артистом будет объявлено дополнительно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Европе состоялись матчи пятого тура квалификации ЧМ-2018 в России
Путин: необходимо пресекать любые попытки дестабилизации в РФ
Борис Джонсон отменил визит в Москву
Полиция не нашла связи между исполнителем теракта в Лондоне и ИГ
Ансамбль Александрова впервые после трагедии выступит за рубежом
СМИ сообщили о смерти младшей сестры Фиделя Кастро
Золотую монету весом в 100 кг похитили из берлинского музея
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Спорт
Черчесов: Сказал футболистам, что не нужно доводить до свиста Станислав Черчесов и Алан Дзагоев – о предстоящем матче с бельгийцами и критике после поражения в Краснодаре
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь