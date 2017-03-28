Жители Нижнего Новгорода могут пожаловаться на нелегальные казино

Жители Нижнего Новгорода могут пожаловаться на нелегальные подпольные казино, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Нижегородская полиция устраивает «прямую телефонную линию» 30 марта с 10:00 до 11:00. Граждане смогут задать свои вопросы, касающиеся противодействия незаконной игорной деятельности, по телефону: 268−74−10.

Линию проведет сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнему Новгороду Юрий Седов. По всем полученным сведениям сотрудники полиции проведут проверки.