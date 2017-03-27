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22:50 (мск), источник: 112.ua

На Кубе скончалась младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро

В Гаване в возрасте 78 лет ушла из жизни младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро Агустина, сообщает газета Nuevo Herald.

«Она умерла вчера утром. Была очень больна, очень ослаблена», — отметила изданию Хуанита Кастро, сестра Агустины, живущая в Майами (штат Флорида).

По словам Хуаниты Кастро, ее сестра страдала осложнениями после операции в связи с переломом бедра. «В рану попала инфекция после операции, и ей стало хуже», — пояснила она.

При этом Хуанита Кастро добавила, что не собирается посещать Кубу из-за похорон сестры.

Примечательно, по информации издания, на Кубе пока официально не сообщили о кончине Августины Кастро.

Агустина Кастро жила в Гаване вместе со своей дочерью Линой Родригес. Двое ее сыновей Анхель и Сильвио проживают в Орландо (штат Флорида).

83-летняя Хуанита Кастро покинула Кубу в 1964 году, она выступала против политики Фиделя Кастро. В 2009 году у нее вышла книга «Фидель и Рауль, мои братья. Секретная история».

Всего в семье Кастро было семеро детей. В живых из них остались трое: Рауль, Хуанита и проживающая в Мексике Эмма.

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