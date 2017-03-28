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13:40 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Австралии нашли свой «Парк Юрского периода»

Археологи обнаружили окаменелые следы динозавров в прибрежной полосе округа Кимберли, расположенном на севере Западной Австралии.

Источник: AFP 2017

Археологи обнаружили окаменелые следы динозавров в прибрежной полосе округа Кимберли, расположенном на севере Западной Австралии.

Более 20 различных видов ископаемых отпечатков найдено на песчанике, некоторые из них достигают более полуметровой длины — это следы, оставленные зауроподами, гигантскими ящерами с длинными шеями и хвостами.

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Эти следы, многие из которых становятся видны только во время отлива, являют собой «что-то совершенное неповторимое» — по признанию одного из руководителей группы археологов, доктора наук Стива Солсбери, назвавшего эту тропу в 25 км длиной «австралийским Парком юрского периода».

«Это наиболее разнообразная коллекция отпечатков фауны того периода, когда-либо засвидетельствованная учеными», — сказал он в интервью Би-би-си.

«На этот отрезок времени (127 — 140 млн лет назад) в Австралии у нас нет никаких других свидетельств — практически никаких других окаменелостей на всем континенте. Это единственное “окно”, и то, что мы в нем видим — это совершенно потрясающе», — сказал ученый.

Источник: AFP 2017

«Двадцать одна разновидность: следы порядка шести различных подотрядов плотоядных динозавров; примерно столько же следов различных зауроподов; около четырех различных типов следов птиценогих ящеров или двуногих травоядных; и, что самое потрясающее, на мой взгляд — шесть типов следов панцирных динозавров, включая стегозавров, которых раньше в Австралии мы никогда не наблюдали», — продолжает Солсбери.

Стив Солсбери собрал команду из двух австралийских университетов — Куинслэнд и имени Джеймса Кука, — чтобы изучить эти древние отпечатки после того, как его самого пригласили это сделать хранители обычаев коренного племени Гуларабулу.

Еще в 2008 году представители местного племенного народа региона Западной Австралии выражали свою обеспокоенность по поводу планов строительства здесь газораспределительного центра.

Тогда же они обратились к Стиву Солсбери с просьбой задокументировать окаменелые следы в прибрежной зоне, считая это частью своей кампании против строительства газового объекта.

Как говорит ученый, упоминания окаменелых следов содержатся в устном творчестве местного народа, насчитывающем тысячелетнюю историю.

«Они входят в песенный цикл и составляют часть мифологии, в частности, эти следы показывают возникновение существа по имени “Марала” — человека-эму. Куда бы он ни пошел, везде он оставлял за собой трехпалый след, который теперь мы распознаем как след плотоядных динозавров», — поясняет Солсбери.

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Собранная им группа ученых провела в этих краях с 2011 по 2016 годы более 400 часов, тщательно документируя эти уникальные отпечатки.

Тысячи следов зарегистрированы в 48 различных местах в районе мыса Джеймс-Прайс-Пойнт на полуострове Дампир.

Ученые изучили и замерили углубления с разных углов, используя трехмерную фотограмметрию, которая позволяет конструировать точные модели изучаемого объекта.

Для многих из них они сделали силиконовые оттиски, чтобы в дальнейшем отлить из них гипсовые модели для музейной экспозиции.

Большая часть австралийских окаменелостей доисторических ящеров найдена в восточной части континента и датируется возрастом в 115−90 млн лет.

Исследования группы Стива Солсбери опубликованы в «Записках Общества палеонтологии позвоночных» за 2016 год.

Jonathan Amos

BBC Science Correspondent

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