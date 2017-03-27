Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Шесть привычек, вред которых преувеличен
В России запретят старые электросчетчики
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Кейт Миддлтон откровенно рассказала о послеродовой депрессии
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
СМИ: опубликована последняя фотосессия Вороненкова и Максаковой
Максакова упала в обморок, увидев тело Вороненкова
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Происходящее на Украине полностью совпадает с идеями Путина – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Пустыня в цвету
8Тайский День слона
9В тени стены
22:48 (мск), источник: РБК

Россия вошла в тройку самых читающих стран мира

Россия вошла в тройку самых читающих стран мира: 59% россиян заявили, что хотя бы раз в неделю обращаются к книге. Реальные продажи книжной продукции, однако, по-прежнему падают, хотя и не так быстро, как раньше.

Источник: РИА "Новости"

География читателей

Россия наряду с Китаем и Испанией вошла в тройку самых читающих стран мира, заняв второе место в мировом рейтинге исследовательской компании GfK. 59% россиян заявили, что читают ежедневно или хотя бы раз в неделю. В Китае доля читающей публики составляет 70%, в Испании — 57%. В целом по миру доля тех, кто открывает книгу раз в неделю, составляет 50,7%, показал онлайн-опрос, проведенный GfK среди 22 тыс. человек в 17 различных странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии, Франции.

Как рассказал РБК представитель российского офиса GfK, исследования по частоте чтения книг проводятся ежегодно.

При этом, судя по представленным данным, доля россиян, которые берут в руки книгу хотя бы раз в неделю, неуклонно растет

Для сравнения, в 2010 году таких было 47,3% от опрошенных (из них 20% читали «ежедневно или каждый день»). В 2016 году о привычке читать ежедневно заявили уже 30% россиян, свидетельствуют данные GfK. Раз в месяц в России читают 17% опрошенных, вообще не читают всего 6% респондентов, говорится в исследовании.

Среди стран, где книги непопулярны, выделяются Нидерланды и Южная Корея
Читайте также
Сборник Гоголя «Миргород» продан на аукционе в Москве за 6,5 млн рублей

По 16% их жителей заявили, что не читают книг в принципе. Также высока доля нечитающих респондентов в Бельгии (14%), Канаде, Франции и Японии (по 11% в каждой), констатирует GfK.

Как выяснили исследователи, чаще к книгам обращаются люди с более высоким доходом: о привычке читать еженедельно заявили 67% состоятельных респондентов в мире и 48% с низким доходом. Кроме того, оказалось, что в целом женщин, которые читают хотя бы раз в неделю, больше, чем мужчин: 60% против 57% соответственно.

Сильнее всего гендерный разрыв в Нидерландах — постоянно там читают 51% женщин и 33% мужчин — и Испании (65 и 50% соответственно). В России разница невелика: ежедневно или почти ежедневно читают 61% женщин и 56% мужчин.

Позитивно, но не отчетливо

Опрошенные РБК участники российского книжного рынка, однако, подвергают сомнению оптимистичные цифры, фигурирующие в исследовании.

Позитивные тренды, безусловно, есть, но не столь отчетливые
Олег Новиков
Президент издательской группы «Эксмо-АСТ»
Читайте также
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером

По его словам, скорее можно говорить о том, что «за последнее время процесс снижения интереса к чтению среди россиян остановился», что связано с государственной поддержкой и увеличением количества книжных магазинов.

В среднем россияне читают книги 9 минут в день, около часа сидят в интернете и два часа смотрят телевизор, утверждает генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов.

Таким образом, в структуре медиапотребления уровень чтения «неудовлетворительно низкий», констатирует он.

Поскольку это онлайн-опрос GfK, то очевидно, что респонденты находятся на определенном уровне дохода и технологической развитости. Основная проблема с чтением не в крупнейших городах, а в малых, где уровень книжной инфраструктуры неудовлетворительный
Денис Котов
Генеральный директор книжной сети «Буквоед»

Шеф-редактор журнала «Книжная индустрия» Елена Соловьева обращает внимание, что более точно ситуацию отражают не опросы людей, а реальные продажи. «Мы на книжном рынке оперируем продажами. А у нас пока покупки не растут в экземплярах. Поэтому говорить о том, что как-то больше становится читателей в стране — сомнительно», — резюмирует эксперт.

Читайте также
В Twitter случайно отгадали название новой книги Джоан Роулинг

Как ранее писал РБК, российская книжная торговля переживает системный кризис. По данным «Книжной индустрии», за последние пять лет оборот книжной торговли в России снизился на 12%. Если в 2011 году он составлял 80,58 млрд руб., то по итогам 2016 года — всего 71 млрд руб. За это же время продажи электронных книг выросли почти на порядок, 58 млрд руб., но этот сегмент занимает 3−4% от общего объема рынка и не может компенсировать падение продаж печатных изданий. Легально электронные книги в России потребляет только один человек из 20, отмечает Олег Новиков.

Как следует из материалов Российской книжной палаты, в 2016 году в России было выпущено 446,2 млн книг и брошюр, что на 2,9% меньше по сравнению с 2015 годом. Правда, падение рынка замедлилось — годом ранее он просел на 5,4%. При этом количество выпущенных наименований в 2016 году выросло: российские издатели выпустили свыше 117 тыс. наименований книг и брошюр по сравнению со 112 тыс. годом ранее.

Комментарии
3
Дроба
нас отвлекают от всего.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Давыдов
Этой новости лет 50. И поколение читающих по разным причинам читает в разы меньше, а тут вот такая новость. Довольно оперативно.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Саморуков
Смотря что читать ... Полно чтива , которое литературой не является , но люди потребляют эту галиматью , чтобы уйти от реальности . Эти книги подобны жвачке ....вроде б и жуёшь , а витаминов и амимнокислот - ноль .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
Путин: необходимо пресекать любые попытки дестабилизации в РФ
Борис Джонсон отменил визит в Москву
ВЭБ подтвердил переговоры руководства банка с зятем Трампа
Полиция не нашла связи исполнителя теракта в Лондоне с ИГ
СМИ сообщили о смерти младшей сестры Фиделя Кастро
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Спорт
Черчесов: Сказал футболистам, что не нужно доводить до свиста Станислав Черчесов и Алан Дзагоев – о предстоящем матче с бельгийцами и критике после поражения в Краснодаре
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь