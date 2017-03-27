Россия вошла в тройку самых читающих стран мира

Источник: РИА "Новости"

География читателей Россия наряду с Китаем и Испанией вошла в тройку самых читающих стран мира, заняв второе место в мировом рейтинге исследовательской компании GfK. 59% россиян заявили, что читают ежедневно или хотя бы раз в неделю. В Китае доля читающей публики составляет 70%, в Испании — 57%. В целом по миру доля тех, кто открывает книгу раз в неделю, составляет 50,7%, показал онлайн-опрос, проведенный GfK среди 22 тыс. человек в 17 различных странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии, Франции. Как рассказал РБК представитель российского офиса GfK, исследования по частоте чтения книг проводятся ежегодно.

При этом, судя по представленным данным, доля россиян, которые берут в руки книгу хотя бы раз в неделю, неуклонно растет

Для сравнения, в 2010 году таких было 47,3% от опрошенных (из них 20% читали «ежедневно или каждый день»). В 2016 году о привычке читать ежедневно заявили уже 30% россиян, свидетельствуют данные GfK. Раз в месяц в России читают 17% опрошенных, вообще не читают всего 6% респондентов, говорится в исследовании.

Среди стран, где книги непопулярны, выделяются Нидерланды и Южная Корея

По 16% их жителей заявили, что не читают книг в принципе. Также высока доля нечитающих респондентов в Бельгии (14%), Канаде, Франции и Японии (по 11% в каждой), констатирует GfK. Как выяснили исследователи, чаще к книгам обращаются люди с более высоким доходом: о привычке читать еженедельно заявили 67% состоятельных респондентов в мире и 48% с низким доходом. Кроме того, оказалось, что в целом женщин, которые читают хотя бы раз в неделю, больше, чем мужчин: 60% против 57% соответственно. Сильнее всего гендерный разрыв в Нидерландах — постоянно там читают 51% женщин и 33% мужчин — и Испании (65 и 50% соответственно). В России разница невелика: ежедневно или почти ежедневно читают 61% женщин и 56% мужчин. Позитивно, но не отчетливо Опрошенные РБК участники российского книжного рынка, однако, подвергают сомнению оптимистичные цифры, фигурирующие в исследовании.

Позитивные тренды, безусловно, есть, но не столь отчетливые Олег Новиков Президент издательской группы «Эксмо-АСТ»

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По его словам, скорее можно говорить о том, что «за последнее время процесс снижения интереса к чтению среди россиян остановился», что связано с государственной поддержкой и увеличением количества книжных магазинов. В среднем россияне читают книги 9 минут в день, около часа сидят в интернете и два часа смотрят телевизор, утверждает генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов. Таким образом, в структуре медиапотребления уровень чтения «неудовлетворительно низкий», констатирует он.

Поскольку это онлайн-опрос GfK, то очевидно, что респонденты находятся на определенном уровне дохода и технологической развитости. Основная проблема с чтением не в крупнейших городах, а в малых, где уровень книжной инфраструктуры неудовлетворительный Денис Котов Генеральный директор книжной сети «Буквоед»

Шеф-редактор журнала «Книжная индустрия» Елена Соловьева обращает внимание, что более точно ситуацию отражают не опросы людей, а реальные продажи. «Мы на книжном рынке оперируем продажами. А у нас пока покупки не растут в экземплярах. Поэтому говорить о том, что как-то больше становится читателей в стране — сомнительно», — резюмирует эксперт.

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