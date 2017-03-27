Погода в Украине 28 марта: преимущественно без осадков

Температура воздуха днем в стране +10…+12 градусов; ночные показатели будут от 0 до +2. Ветер западного направления 7-12 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +11…+13, ночью 1…+4.

На севере Украины ожидается дождь со снегом. Температура воздуха в среднем по региону днем +8…+10, ночью 1…+4.

В городах восточной Украины преимущественно дождь. Температура днем +8…+10, ночью от —1 до +1.

В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +14…+16, ночью от 1 до +4.

В западной части ожидается без осадков. Температура воздуха в регионе ожидается +12…+18, ночью —1…+4.