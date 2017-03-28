3 апреля открывается запись в две новые школы Казани

(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). 3 апреля открывается запись в новые школы в жилом комплексе «Седьмое небо» и в микрорайоне «2-я Азинская», анонсирует Управление образования Казани.

Запись в школу ЖК «Седьмое небо» производится по адресу: проспект Альберта Камалеева, дом 22 (Центр образования № 178) с 18.30 до 20.30, в школу в микрорайоне «2-я Азинская» — по адресу: улица 8 Марта, дом 10 (школа № 15, кабинет № 110) с 17.00 до 20.30.

Исполком Казани напоминает, что для зачисления ребенка в первый класс нужно подать заявление о приеме ребенка, в котором обязательно должны содержаться ФИО ребенка, дата и место его рождения, ФИО родителей (законных представителей), адрес места жительства ребенка и его родителей (законных представителей), контактные телефоны родителей (законных представителей), оригинал свидетельства о рождении ребенка (или документ, подтверждающий родство заявителя), паспорт одного из родителей (или лиц, их заменяющих), предъявляемый им лично при подаче заявления.

Кроме того, если ребенок поступает в школу по месту жительства, т. е. проживает на территории, которая закреплена за этой школой, необходимо дополнительно предоставить свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Если ребенок относится к числу иностранных граждан или лиц без гражданства, необходимо дополнительно предоставить документ, подтверждающий право на пребывание в России (миграционная карта, удостоверение беженца и др.). Документы предоставляются строго на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Любые другие документы свыше перечисленных в качестве основания для поступления в 1-й класс администрация школы требовать не в праве.