Марина Раскова. Как девушка с вокальным талантом стала героиней-летчицей

Источник: РИА "Новости"

Имена героев минувшей эпохи постепенно стираются из памяти новых поколений. На вопрос «В честь кого названа улица Марины Расковой?» большинство недоуменно пожимают плечами. «Какая-то героиня», — неуверенно произносят самые смелые. А были времена, когда Марина Раскова была примером для подражания миллионов девушек Советского Союза. Летчица, одна из первых женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза, была кумиром эпохи.

Читайте также От такси до президентства: первые женщины в мужских профессиях

В детстве Марине прочили совершенно иную судьбу, видя в ней потенциальную оперную певицу. Она родилась в Москве 28 марта 1912 года. Отцом ее был Михаил Дмитриевич Малинин, артист оперы, антрепренер, вокальный педагог. Мама Марины работала учительницей. Михаил Малинин заметил в дочери талант певицы и стремился его развивать. Марина была поздним ребенком, и отец в дочке души не чаял. Но в 1919 году случилась трагедия — 66-летний Малинин был сбит мотоциклистом. Травмы оказались смертельными. В семье стало катастрофически не хватать денег. Когда Марине исполнилось 17 лет, она начала работать лаборанткой на Бутырском химическом заводе. Девушка рано вышла замуж. Супругом стал сослуживец, инженер Сергей Расков, фамилию которого Марина будет носить до конца жизни. Вскоре в семье родилась дочь, которую назвали Таней. Хочу быть штурманом! Музыка манила Марину, она даже училась в консерватории, однако пойти по этому пути ей было не суждено. В 1932 году Раскова стала лаборанткой аэронавигационной лаборатории Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. В ее обязанности, в частности, входило приносить на лекции навигационные приборы, и поначалу даже их названия приводили Марину в ужас. Девушка, однако, проявило упорство, освоив не только названия, но и их применение.

Читайте также Радий из сарая. Как Мария и Пьер Кюри перевернули мир

1930-е годы в СССР были временем авиационной романтики. Марина Раскова тоже «заболела» небом, решив стать штурманом. Подобных прецедентов не было, но преподаватели академии, оценив настойчивость девушки, взялись ей помогать в освоении необходимых предметов. В 1934 году Марина Раскова, на «отлично» сдав экзамены, получила специальность авиационного штурмана. Почти сразу после сдачи экзаменов ей была поручена задача по проведению масштабной аэрофотосъемки, необходимой для устройства пассажирской гидроавиалинии Одесса — Батуми. С заданием штурман Раскова справилась блестяще. В 22 года она стала инструктором по штурманскому делу в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. Слава и развод Но Марине было мало и этого. Она получила у руководства разрешение на прохождение обучения в школе лётчиков при Центральном аэроклубе. В 1935 году она окончила ее и за штурвалом самолета приняла участие в авиационном параде в честь Первомая. Среди этих радостных событий произошло и одно не самое приятное — осенью 1935 года Марина развелась с мужем. Инженер Расков интересов жены-летчицы не разделял.

Марина Раскова с дочерью Таней. 1938 г. Фото: РИА Новости/ Борис Вдовенко | Источник: РИА "Новости"

Во второй половине 1930-х Марина Раскова участвует в дальних перелетах. В 1937 году в качестве штурмана участвовала в установлении мирового авиационного рекорда дальности на самолёте АИР-12; в 1938 году — в установлении двух мировых авиационных рекордов дальности на гидросамолёте МП-1. Но главным в ее жизни становится перелет по маршруту Москва — Дальний Восток, совершенный в составе женского экипажа. Летом 1938 года разрешение на подобный перелет получила одна из лучших советских летчиц Валентина Гризодубова. Вторым пилотом стала ее извечная соперница и конкурентка в борьбе за авиационные рекорды Полина Осипенко. Кандидатура штурмана напрашивалась сама собой — женщины в этой профессии опытнее, чем Марина Раскова, просто не было. Рекордный полет и «экстрим-тур» по тайге Самолёт АНТ-37 «Родина» с женским экипажем взлетел с подмосковного аэродрома в Щёлкове 24 сентября 1938 года. Сказать, что полёт складывался трудно, это значит не сказать ничего. Почти сразу «Родина» оказалась в густом слое облаков, и вести самолёт штурману Расковой приходилось исключительно по приборам.

Затем началось обледенение. Чтобы сбить лёд с лопастей пропеллера, лётчицы до предела увеличили обороты винта. Самолёт летел в условиях почти непрекращающейся болтанки. После того как «Родина» прошла Урал, радиосвязь стала обрывочной, а затем пропала вовсе. В этих условиях лётчицы миновали и Хабаровск, и Комсомольск-на-Амуре. Когда из облачности всё-таки удалось вырваться, оказалось, что самолёт летит уже над Охотским морем. Гризодубова развернула «Родину» к берегу, однако шансов на благополучный исход становилось всё меньше — у самолёта заканчивалось горючее. Когда топлива осталось на полчаса, командир приняла решение совершить вынужденную посадку в тайге. Проблема, однако, была в том, что такая посадка грозила верной гибелью штурману, стеклянная кабина которого находилась впереди внизу. Поэтому Расковой была отдана команда прыгать с парашютом.

Читайте также Жизнь за «Союз». Невыполнимая миссия космонавта Комарова

Марина приземлилась в глухой тайге, где на несколько суток пути не было ни одного человека. С револьвером, ножом и двумя плитками шоколада штурману Расковой предстояло спасать себя самой. Распугивая диких зверей, превозмогая ночной холод, Марина шла 10 дней, пока не встретила людей. Идеолог женских авиаполков Москва встречала женский экипаж с восторгом. За выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и героизм 2 ноября 1938 года Расковой Марине Михайловне было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ей была вручена медаль «Золотая Звезда» № 106. После этого перелета, проходя лечение в больнице, Марина написала книгу «Записки штурмана». Ее боготворили, для девчонок она стала живым примером. А «примеру» было всего-то 26 лет.