Сердце Петербурга. Как зодчий Росси превратил луг в Дворцовую площадь

28 марта 1819 года в Петербурге началась перестройка Дворцовой площади: из огромного луга она стала главной достопримечательностью столицы. Территория, на которой ещё недавно разводили зайцев и пасли скот, постепенно превратилась в архитектурный шедевр, и сейчас по праву может называться одним из главных символов города.

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АиФ.ru выяснил, как видоизменялась Дворцовая площадь с момента основания Петербурга до наших дней. На месте Зимнего дворца был луг Дворцовая площадь в Петербурге поражает своим масштабом и красотой. Её территорию окружают красивые исторические здания, во главе площади стоит величественный Зимний дворец, а в самом центре — 25-метровая Александровская колонна. Так Дворцовая выглядела не всегда. Прежде чем стать одной из главных достопримечательностей города, площадь пережила немало изменений. Изначально территория будущей Дворцовой служила для складирования корабельного леса и якорей: эти материалы были нужны для постройки Адмиралтейства. В 1712 году, когда основное строительство в городе было завершено, и Петербург стал столицей, большое пространство заросло травой и стало называться Адмиралтейским лугом.

Сначала здесь располагался Морской рынок, на котором можно было приобрести как продукты питания, так и другой товар — сено, ткань, дрова. Через несколько лет рынок перенесли в другое место, а по указу Петра I луг был разбит на несколько частей: через него прошли улицы «Адмиралтейского трезубца» в виде трелучника. Сначала были проложены Невский и Вознесенский проспекты, а уже после смерти Петра третьим лучом стала Гороховая улица. На площади пасли коров и устраивали потехи Императрица Анна Иоанновна нашла для луга более широкое применение. Она проводила здесь грандиозные народные гулянья за государственный счёт. По приказу императрицы строители возводили на лугу временные потешные дворцы и павильоны. На месте Дворцовой площади взрывали фейерверки, пили из больших винных фонтанов и жарили огромные туши быков, а приготовленное мясо раздавали простому народу. Потом луг стали использовать для разведения зайцев. Охота на них была строжайше запрещена, а провинившихся наказывали плетью.

Разнообразие продолжилось и при Елизавете Петровне. «Для каких только целей не служил Адмиралтейский луг, — рассказывает краевед и доктор исторических наук Аркадий Васильев. — Только представьте, какое-то время он был целиком засеян овсом, и на нём паслись коровы с императорского двора! А потом, когда началось строительство Зимнего дворца, луг превратился в стройплощадку, которая одновременно предназначалась для строевых учений воинских частей».

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«Перестройка была сверхтрудной задачей» С возведением Зимнего дворца восточная часть Адмиралтейского луга стала называться Дворцовой площадью. Как и во времена прежних правителей, здесь проводили праздники и большие торжества. Так, летом 1766 года на Дворцовой площади состоялось подобие средневекового рыцарского турнира — знаменитая Петербургская Карусель. «Все её участники были одеты в рыцарские доспехи, — говорит историк. — Зрители наблюдали происходящее с пятиярусного деревянного амфитеатра, который был возведён в центре Дворцовой площади, по-прежнему засеянной травой. Пришедший к власти Павел I не любил Зимний дворец и проводил много времени в Михайловском замке, поэтому благоустройство площади остановилось на неопределённый срок. Территория стала приобретать привычный вид лишь при Александре I.

Перестроить Дворцовую площадь решила ещё Екатерина II. По её указу здесь появились дома по проекту архитектора Фельтена. Территорию замостили булыжником и дёрном. А вот парадный вид площадь приобрела только при Александре I. Полную перепланировку император поручил Карлу Росси. По задумке зодчего, обновлённая Дворцовая площадь должна была прославлять победу над Наполеоном. Большая перестройка началась в 1819 году.

«Для утверждения нового вида площади был созван специальный комитет, — рассказывает Васильев. — Члены комитета поставили перед зодчим множество задач, которые были практически невыполнимыми! Росси предстояло не только облагородить пространство и воспеть победу в войне над французами, но и сделать так, чтобы новые постройки гармонично существовали с прежними. Это была сверхтрудная задача, но Росси с ней отлично справился!». Подвиг зодчего Росси Зодчий застроил восточную часть площади таким образом, что она стала полностью симметричная западной части, а на месте фельтеновских домов возвёл здание Главного штаба, два крыла которого соединила величественная триумфальная арка с композицией из колесницы Победы и шестёрки коней. Строительство было бы завершено гораздо раньше, если бы не большое наводнение 1824 года. «Дворцовая была залита водой, — говорит краевед. — Вода хлынула на все близлежащие улицы и сорвала железные листы обшивки с Главного штаба. Когда Нева утихла, рабочие ещё долго восстанавливали внешний вид здания».

Источник: АиФ/Яна Хватова

Несмотря на трудности, строительство было завершено в срок, а скульптурную композицию на арке Главного штаба создали всего за два месяца. Внешне арка выглядела очень хрупкой, и правивший тогда император Николай I усомнился, что сооружение не рухнет в первый же месяц. Согласно легенде, Карл Росси заверил царя, что после окончания всех работ он лично поднимется на вершину арки: если она упадёт, то и сам зодчий погибнет. Росси выполнил своё обещание. Вместе с рабочими он поднялся на самый верх и, стоя у колесницы Победы, помахал Николаю рукой. С тех пор император не сомневался, что строение будет стоять вечность. Символ Петербурга Последним этапом реконструкции Дворцовой площади стало возведение в самом её центре Александрийского столпа. Перестройка была полностью завершена в 1834 году уже Огюстом Монфераном.

Источник: АиФ/Яна Хватова

С тех самых пор Дворцовая площадь стала негласным центром Петербурга и излюбленным местом для прогулок жителей города. На площади проходили различные торжественные события и военные парады. Эта традиция сохранилась по сей день. Каждый год на Дворцовой проводятся Парад Победы 9 мая, праздник выпускников «Алые Паруса», новогодние концерты, торжества по случаю Дня рождения Петербурга, спортивные и другие события. Площадь стала свидетельницей государственного переворота в стране, ведь именно здесь в ночь с 25 на 26 октября 1917 года состоялся решающий бой Октябрьского вооружённого восстания.

Источник: АиФ/Яна Хватова