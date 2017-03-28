Дипломатический Mercedes возмутил алматинца: Иностранцы должны уважать нас

«Иностранцы должны в первую очередь уважать нас! Я бы понял, если бы парковки не было, но рядом много свободных мест! Это не уважение и наглость. Мне, как гражданину Казахстана неприятно такое видеть. Мы, как граждане Казахстана, должны быть неравнодушны, и должны требовать, чтобы уважали наши законы… Вот такое можно увидеть в центре южной столицы», — приводит слова пользователя Motor.kz.

На фотографиях, которыми автор сопроводил свой пост, видно, что автомобиль припаркован прямо на велосипедной дорожке.

«По всей видимости, водитель посчитал, что законы страны пребывания ему не писаны, поэтому можно парковаться как хочется», — отмечает издание.