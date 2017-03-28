В Госдуме предложили запретить ненормированный рабочий день для ряда граждан
Речь идет о беременных женщинах, работниках в возрасте до 18 лет, а также тех, кому это запрещено по состоянию здоровья.
Речь идет о беременных женщинах, работниках в возрасте до 18 лет, а также тех, кому это запрещено по состоянию здоровья.
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Депутаты от ЛДПР по главе с
Согласно предложениям законопроекта работодатель, планирующий применение ненормированного рабочего дня, должен закрепить в коллективном договоре или локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения представительного органа работников, не только перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, но и примерный перечень исключительных случаев, в которых такие работники могут работать сверхнормы.
Законопроект предлагает запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, которым это запрещено по состоянию здоровья.
По достижении указанного предельного числа часов привлечение данного работника к работе за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени может осуществляться только по правилам привлечения к сверхурочной работе с соответствующей ее компенсацией, говорится в законопроекте.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день должна составлять от трех до 15 календарных дней и определяется путем деления времени, фактически отработанного работником сверхнормы в часах за год работы, на восемь часов (исходя из предельного количества часов переработки в год 120 часов и продолжительности нормального рабочего дня 8 часов).