В Госдуме предложили запретить ненормированный рабочий день для ряда граждан

Источник: Reuters

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Депутаты от ЛДПР по главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым внесли в Думу законопроект, предлагающий запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, работникам в возрасте до 18 лет, а также увеличить тем, кто работает сверхнормы, оплачиваемый отпуск.

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Согласно предложениям законопроекта работодатель, планирующий применение ненормированного рабочего дня, должен закрепить в коллективном договоре или локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения представительного органа работников, не только перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, но и примерный перечень исключительных случаев, в которых такие работники могут работать сверхнормы. Законопроект предлагает запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, которым это запрещено по состоянию здоровья.

Проект закона также предлагает устанавливить предельное количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня: время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня (смены), не должно превышать 120 часов в год

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