Дожди накроют Владивосток в ближайшие два дня

Владивосток, 28 марта, PrimaMedia.

Дождливые дни прогнозируют синоптики во Владивостоке на 29 и 30 марта. Осадки ожидают краевую столицу и в первой, и во второй половине дня. Сопровождаться дожди будут плюсовой температурой: до +3°C ночью и до +9°C днем. Также во Владивостоке ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 16 м/с, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные портала «Примпогода.ру».

Сегодня, 28 марта, во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +6…+8 °C.

К концу недели погода будет улучшаться, обещают синоптики.