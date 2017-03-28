Давать имена перевалам и сопкам в Хабаровском крае станет проще

Новый закон о наименовании географических объектов готовятся принять в Хабаровском крае. Он должен упростить процедуру присвоения названий безымянным сопкам и горным перевалам, сообщает портал «Губерния».

Действующая процедура присвоения названий достаточно сложна: для этого необходимо опросить не менее 25% населения муниципального образования, на территории которого расположен объект. Например, такие проблемы возникли с горным перевалом в районе имени Лазо. Два года назад было решено дать ему имя дальневосточной писательницы и журналистки Юлии Шестаковой, но процедура оказалась долгой и затратной.

«В районе имени Лазо проживает около 60 тысяч человек, 25% — это 15 тысяч. [Перевал] расположен на межпоселенческой территории, то есть нужно будет опрашивать весь муниципальный район. Это очень большая и кропотливая работа», — сказала председатель комитета по вопросам государственного устройства Законодательной думы Хабаровского края Татьяна Мовчан.

Авторы закона предлагают следующий порядок: информация о намерении присвоить название какому-либо объекту будет публиковаться в местных газетах и на сайте краевой думы, после чего жители получат право высказать свое согласие или несогласие собранию депутатов. Последнее слово будет за краевыми парламентариями.

Законопроект уже рассмотрели в первом чтении на заседании комитета по вопросам государственного устройства. Закдуме рекомендовали принять его в ближайшее время.