Молодежную политику Хабаровского края признали лучшей в ДФО
Государственную молодежную политику Хабаровского края признали лучшей на Дальнем Востоке.
Государственную молодежную политику Хабаровского края признали лучшей на Дальнем Востоке.
Соответствующий рейтинг опубликовало федеральное агентство по делам молодежи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Эксперты учитывали все направления реализации государственной молодежной политики. В их числе — организация мероприятий, грантовая поддержка и другие. Также местные программы оценивались на соответствие «Стратегии развития молодежи РФ на период до 2025 года» и другим федеральным законам в этой сфере.
«Для нас очень важно получать обратную связь по эффективности той работы, которую мы проводим в регионе с молодежью. Это позволяет нам постоянно корректировать реализуемые проекты и программы. Первое место по молодежной политике в ДФО говорит о том, что у нас есть прочная основа, большие традиции и неравнодушные люди. Нам остается этот потенциал только развивать», — рассказал и.о. председателя комитета по молодежной политике правительства края Иван Джуляк.