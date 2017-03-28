Молодежную политику Хабаровского края признали лучшей в ДФО

Соответствующий рейтинг опубликовало федеральное агентство по делам молодежи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Эксперты учитывали все направления реализации государственной молодежной политики. В их числе — организация мероприятий, грантовая поддержка и другие. Также местные программы оценивались на соответствие «Стратегии развития молодежи РФ на период до 2025 года» и другим федеральным законам в этой сфере.

«Для нас очень важно получать обратную связь по эффективности той работы, которую мы проводим в регионе с молодежью. Это позволяет нам постоянно корректировать реализуемые проекты и программы. Первое место по молодежной политике в ДФО говорит о том, что у нас есть прочная основа, большие традиции и неравнодушные люди. Нам остается этот потенциал только развивать», — рассказал и.о. председателя комитета по молодежной политике правительства края Иван Джуляк.