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03:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Ледовые переправы закрываются в Хабаровском крае

За минувшие сутки в Хабаровском крае закрыта ещё одна ледовая переправа. Она находилась в Николаевском районе через реку Амур и соединяла город Николаевск-на-Амуре и село Подгорное, сообщает ИА «Дейта».

«Всего на территории края сейчас продолжает действовать 17 ледовых переправ: одна — в Верхнебуреинском районе, три — в районе имени Полины Осипенко, по одной — в Комсомольском и Николаевском районах, четыре — в Охотском районе — 4, три — в Амурском районе, еще три — в Ульчском районе, и одна — в Тугуро-Чумиканском районе», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тем не менее, с разрушением ледового покрова закрытие ледовых переправ продолжается. Инспекторы ГИМС МЧС России обращают внимание жителей региона, что при закрытии «зимников» владельцем переправы устанавливается информационный знак, либо перекрывается съезд (устанавливаются шлагбаумы, создаются насыпи и т. д.). Не игнорируйте такиепредупреждения. Проезд в этих местах опасен для жизни.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям региона, что лёд на реках становится непрочен, особенно там, где имеются мосты, сильное течение, канализационные стоки, растёт трава. Также разрушительное действие на лёд оказывает отжимной ветер, приливы и отливы. Поэтому ни в коем случае нельзя выходить на лёд, особенно в тёмное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад). Не оставляйте детей одних без присмотра вблизи рек и озёр.

При переходе и переезде через водные объекты необходимо пользоваться только официально открытыми ледовыми переправами. Несанкционированными ледовыми переходами и переездами пользоваться опасно.

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