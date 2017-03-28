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03:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Лучших воспитанников поисковых отрядов выберут в Хабаровске

В Хабаровске впервые пройдет конкурс «Лучший поисковик». Участие в нем примут воспитанники поисковых отрядов города. Активисты поборются в двух возрастных группах: от 12 до 16 лет, от 16 до 35 лет.

Конкурсанты будут состязаться в знании отечественной истории. Также молодые люди презентуют свою деятельность и поделятся опытом с другими участниками. Каждый из участников подготовит творческо-исследовательскую работу в одной из номинаций: «Мой поиск», «Я рисую предков», «Медиа», «Дорога к обелиску», «Хабаровск — город воинской славы».

Соревнование проведут с 29 по 30 апреля в Центре патриотического воспитания. Победителей наградят сертификатами на приобретение цифровой техники. К тому же по итогам конкурса жюри произведет отбор активистов для участия в Вахте Памяти-2017 и прохождения обучения «Школа поисковика» на местности.

Заявки принимаются до 26 апреля по адресу: cpv-khv@mail.ru, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

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