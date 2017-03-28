Лучших воспитанников поисковых отрядов выберут в Хабаровске

Конкурсанты будут состязаться в знании отечественной истории. Также молодые люди презентуют свою деятельность и поделятся опытом с другими участниками. Каждый из участников подготовит творческо-исследовательскую работу в одной из номинаций: «Мой поиск», «Я рисую предков», «Медиа», «Дорога к обелиску», «Хабаровск — город воинской славы».

Соревнование проведут с 29 по 30 апреля в Центре патриотического воспитания. Победителей наградят сертификатами на приобретение цифровой техники. К тому же по итогам конкурса жюри произведет отбор активистов для участия в Вахте Памяти-2017 и прохождения обучения «Школа поисковика» на местности.

Заявки принимаются до 26 апреля по адресу: cpv-khv@mail.ru, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».