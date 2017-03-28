Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Вдова Вороненкова прокомментировала слова матери об убийстве
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Как воспитывать мальчика без отца: 13 важных правил
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Объявлен в международный розыск: РФ арестовывает Яценюка - СМИ
Порошенко сказал, на что он надеется в войне с РФ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
03:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители Приморья рассчитываются по накопленным долгам

Очередной рейд судебных приставов с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» прошел в районе станции «Седанка» во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

За время работы на дороге сотрудники УФССП России по Приморскому краю проверили три тысячи проезжающих автомобилей, из которых 185 принадлежали должникам. Некоторые из владельцев автомашин, накопившие штрафы, предпочли расплатиться по долгам на месте.

«В ходе рейда было взыскано 13 тысяч рублей, 17 исполнительных производств окончено фактическим исполнением. Еще 12 автолюбителей получили требования о явке в отдел судебных приставов», — говорится в сообщении УФССП России по Приморскому краю.

Однако не для всех автовладельцев встреча с судебными приставами прошла без последствий: пять автомобилей были арестованы и оставлены на ответственное хранение должникам. Если собственники машин не рассчитаются по долгам, то авто будут переданы на продажу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Флагман Тихоокеанского флота отразил воздушное нападение противника
Путин: необходимо пресекать любые попытки дестабилизации в РФ
Борис Джонсон отменил визит в Москву
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
ГД хочет запретить ненормированный рабочий день для ряда граждан
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Россия вошла в тройку самых читающих стран мира
Спорт
Сборная России откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии Подопечные Станислава Черчесова во вторник проведут контрольный матч против пятой команды рейтинга ФИФА
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь