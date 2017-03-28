Жители Приморья рассчитываются по накопленным долгам

За время работы на дороге сотрудники УФССП России по Приморскому краю проверили три тысячи проезжающих автомобилей, из которых 185 принадлежали должникам. Некоторые из владельцев автомашин, накопившие штрафы, предпочли расплатиться по долгам на месте.

«В ходе рейда было взыскано 13 тысяч рублей, 17 исполнительных производств окончено фактическим исполнением. Еще 12 автолюбителей получили требования о явке в отдел судебных приставов», — говорится в сообщении УФССП России по Приморскому краю.

Однако не для всех автовладельцев встреча с судебными приставами прошла без последствий: пять автомобилей были арестованы и оставлены на ответственное хранение должникам. Если собственники машин не рассчитаются по долгам, то авто будут переданы на продажу.