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03:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Пограничники оставили без работы более десятка приморцев

Деятельность двух цехов по незаконной переработке ценных водных биоресурсов (краба и трепанга) выявили в минувшие выходные в Хасанском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Об этом ИА «Дейта» сообщили в региональном пограничном управлении.

Одно из нелегальных производств располагалось на территории частного подворья в поселке Славянка. В нежилом помещении — сарае — было установлено все необходимое для переработки трепанга: котел, ванна, газовые горелки и баллоны к ним. Хозяин домовладения выказывал немалое удивление всем происходящим: мол, знать не знал, что на участке такое творится. Четверо россиян, застигнутых за работой, объясняли свое присутствие здесь желанием поправить материальное положение: якобы они воспользовались предложением неизвестного подзаработать. Общее количество «морского огурца», обнаруженного в цехе, превысило 2 тысячи 200 особей.

Другое нелегальное производство размещалось во дворе строящегося нежилого помещения в другом курортном местечке — поселке Андреевка. 7 местных жителей, обнаруженных в помещении в самый разгар процесса переработки краба, утверждали, что тоже были наняты человеком, оплатившим им работу, но пожелавшим остаться неизвестным. За деньги работа шла споро: порядка 400 килограммов крабового мяса уже были переработаны и расфасованы в коробки. Всего пограничники насчитали около 70 упаковок по 6 килограммов в каждой. Также было обнаружено свыше 1200 килограммов сырого краба разных видов.

В обоих случаях возбуждены дела об административном производстве по ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»).

Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты правовые решения.

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