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04:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Спортсмен из Чикаго выиграл кубок мэра Иркутска на Байкальской буерной неделе

Спортсмены из 12 стран соревновались на Байкальской буерной неделе.

В Байкальской буерной неделе — серии парусных регат на льду, которая прошла на Малом Море с 17 по 25 марта, участвовали 89 яхтсменов из 12 стран. Как сообщает 27 марта пресс-служба администрации Иркутска, соревнования завершились Кубком Байкала и Кубком мэра Иркутска. На Кубке мэра города победил спортсмен из Чикаго Крис Бергер. Лучшей женщиной Кубка Байкала стала Валентина Козлова (Санкт-Петербург). Среди мужчин награждение проходило в двух флотах — золотом и серебряном. Первое место в золотом флоте занял Олег Васильев (Санкт-Петербург), второе — Петер Хамрак (Венгрия), третье — Марек Стефанюк (Польша).

На закрытие Байкальской буерной недели наградили победителей Кубка Байкала по парусному спорту в классах буер DN и буер «Ледовый оптимист». Лучшими среди юниоров стали Михаил Хамрак (Венгрия) и Полина Артюх (в 2017 году молодая спортсменка из Владивостока победила на чемпионате мира).

Справка. Байкальская буерная неделя в 2017 году проходила при поддержке администрации Иркутска. Она состояла из серии парусных гонок на льду (Кубок Байкала, Кубок Азии, кубок мэра Иркутска) для взрослых спортсменов (класс DN), а также первенство России среди юниоров (класс «Ледовый оптимист»).

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