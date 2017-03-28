Мэрия Новосибирска назвала причины падения обломков с Бугринского моста

Напомним, на прошлой неделе на автомобиль пенсионера Александра Михалева с Бугринского моста упала часть крепления трубы. Крышу смяло. Ремонт оценили в 50 тысяч рублей. Сегодня сотрудники «Гормоста» осмотрели место падения детали. Среди причин называют — проблемы в эксплуатации, либо нарушение технологии строительства. Случившееся городских чиновников удивило. С момента сдачи объекта прошло всего три года.

Юрий Демин, директор МКУ «Гормост»: «Вот эта вещь открывает на многое глаза. И главное сейчас правильно прореагировать и внести изменения, в том числе, в систему эксплуатации. Что-то, видимо, мы где-то не доработали. Вина эксплуатирующей организации, однозначно.