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07:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия Новосибирска назвала причины падения обломков с Бугринского моста

В мэрии Новосибирска назвали возможные причины падения металлических обломков с Бугринского моста.

Источник: Вести - Новосибирск

Напомним, на прошлой неделе на автомобиль пенсионера Александра Михалева с Бугринского моста упала часть крепления трубы. Крышу смяло. Ремонт оценили в 50 тысяч рублей. Сегодня сотрудники «Гормоста» осмотрели место падения детали. Среди причин называют — проблемы в эксплуатации, либо нарушение технологии строительства. Случившееся городских чиновников удивило. С момента сдачи объекта прошло всего три года.

Юрий Демин, директор МКУ «Гормост»: «Вот эта вещь открывает на многое глаза. И главное сейчас правильно прореагировать и внести изменения, в том числе, в систему эксплуатации. Что-то, видимо, мы где-то не доработали. Вина эксплуатирующей организации, однозначно.

Отвалившуюся деталь сегодня забрали. Представят на суд специальной комиссии. В нее вошли — сотрудники эксплуатирующей организации и представители застройщика — компании «Сибмост». На этой неделе решат — гарантийный случай или нет. А пока под Бугринским мостом лучше не ходить.

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