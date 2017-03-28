Мэрия Новосибирска назвала причины падения обломков с Бугринского моста
В мэрии Новосибирска назвали возможные причины падения металлических обломков с Бугринского моста.
В мэрии Новосибирска назвали возможные причины падения металлических обломков с Бугринского моста.
Напомним, на прошлой неделе на автомобиль пенсионера Александра Михалева с Бугринского моста упала часть крепления трубы. Крышу смяло. Ремонт оценили в 50 тысяч рублей. Сегодня сотрудники «Гормоста» осмотрели место падения детали. Среди причин называют — проблемы в эксплуатации, либо нарушение технологии строительства. Случившееся городских чиновников удивило. С момента сдачи объекта прошло всего три года.
Юрий Демин, директор МКУ «Гормост»: «Вот эта вещь открывает на многое глаза. И главное сейчас правильно прореагировать и внести изменения, в том числе, в систему эксплуатации.
Отвалившуюся деталь сегодня забрали. Представят на суд специальной комиссии. В нее вошли — сотрудники эксплуатирующей организации и представители застройщика — компании «Сибмост». На этой неделе решат — гарантийный случай или нет. А пока под Бугринским мостом лучше не ходить.