Россельхознадзор предупредил новосибирцев об опасности африканской чумы
Вирус африканской чумы угрожает Новосибирской области. Аграриев об опасности предупреждает сегодня Россельхознадзор. Зараженное мясо и корма могут попасть в регион из Иркутска.
Вирус африканской чумы угрожает Новосибирской области. Аграриев об опасности предупреждает сегодня Россельхознадзор. Зараженное мясо и корма могут попасть в регион из Иркутска.
Стало известно в одном хозяйстве Иркутской области за три дня погибли 40 свиней. Оказалось — животных накормили зараженным кормом. Фермера обвинили в нарушении ветеринарных правил. В регионе ввели карантин. Следователи проводят проверку.
Добавлю, для человека — африканская чума — неопасна. А для животноводства может нанести непоправимый урон.