Россельхознадзор предупредил новосибирцев об опасности африканской чумы

Стало известно в одном хозяйстве Иркутской области за три дня погибли 40 свиней. Оказалось — животных накормили зараженным кормом. Фермера обвинили в нарушении ветеринарных правил. В регионе ввели карантин. Следователи проводят проверку.

Добавлю, для человека — африканская чума — неопасна. А для животноводства может нанести непоправимый урон.