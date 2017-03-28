Кризисный центр для жертв насилия вынужденно закрылся в Красноярске

Арбитражный суд Красноярского края обязал общественную организацию «Общаги», открывшую центр помощи пострадавшим от насилия женщин, вернуть муниципалитету все помещения и оплатить долги. Об этом сообщает пресс-служба департамента муниципального имущества и земельных отношений.

В 2011 году руководитель КРОО «Общаги» обратилась в мэрию с проектом создания кризисного центра для жертв домашнего и сексуального насилия. Ей выдали в аренду 13 помещений площадью 262,8 кв. м по адресу ул. Северо-Енисейская, 48. За пользование недвижимостью была установлена арендная плата — 8593 руб. в месяц.

Примечательно, что некоммерческая организация получала помощь от краевого и городского бюджетов. Но проверить рациональность расходов у чиновников якобы не вышло, отметили в мэрии.

При проверках также выяснилось, что «часть помещений не используется по назначению, зафиксировано неудовлетворительное санитарное состояние, установлен факт передачи помещений в наем третьим лица».

В январе 2017 года и. о. главы департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска Юрий Парыгин заявил, что представитель КРОО «Общаги!?» Ольга Суворова «захватила его в заложники» в собственном кабинете. Сама общественница тогда поясняла, что лишь хотела убедить чиновника уделить ей больше внимания: в течение года активистка пыталась решить вопрос о передаче помещения на ул. Северо-Енисейской в безвозмездное пользование.

В результате мэрия обратилась в Арбитражный суд и добилась выселения кризисного центра. Сейчас арендатор обязан освободить занимаемые площади и оплатить долги за 14 месяцев — 122 тыс. руб.