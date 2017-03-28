Навигация по краевым линиям будет в срок, а перевозки на левый берег Амура под вопросом

Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.

Перевозки хабаровчан на левый берег Амура в этом году опять под угрозой срыва: в отличие от краевых властей, исполнивших свои финансовые обязательства перед речным перевозчиком, свои мэрия Хабаровска не выполнила. И с датой открытия навигации из-за вмешательства городских чиновников тоже пока точно неизвестно: то ли 29 апреля, то ли 1 мая, сообщил корр. ИА AmurMedia директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон.

— По краевым линиям у нас никаких сомнений нет, мы начнем навигацию в срок. Это пока ориентировочно 1 мая, именно эта дата указана в контракте. Но, может быть, навигация начнется на два дня раньше, 29 апреля. Благодарить за это надо не только раннюю весну, но и торопливость господ чиновников из мэрии Хабаровска. Такую дату начала навигации, стремясь заработать популярность у горожан, сообщили СМИ господа Суковатый и Афанасьев, курирующие пассажирские перевозки в Хабаровске. Объявить открытие сезона судоходства они поторопились, а вот выплатить нам то, что мэрия задолжала за 2015 год, 11,6 млн рублей, не торопятся, хотя уже есть решение суда в нашу пользу. Теперь благодаря усилиям мэрии мы попали в «вилку»: получается, что перевозки на левый берег начинаются раньше, чем перевозки по краевым маршрутам.

При этом, подчеркивает перевозчик, правительство края заключило контракт на ремонт судов и уже провело предоплату, а мэрия нет. Сейчас вовсю идет работа по подготовке речного флота к навигации, причем за счет заемных средств.

Стоит отметить, что уже давно работа «Амурских пассажирских перевозок» с мэрией основана на принципе: вы нам деньги — мы вам навигацию, и каждую весну на протяжении последних лет дачников пугают громкие заявления, что навигация не начнется в срок. И в этом году все остается без изменений, а введенный конкурс на осуществление речных перевозок лишь добавляет остроты.

— С 27 марта до 13 апреля — срок подачи заявок на участие в конкурсе, объявленный мэрий Хабаровска. Если деньги до окончания этого срока не придут, то мы в нем участвовать не будем, — предупредил Игорь Меерсон. — А за срыв навигации, как предупредил городских чиновников губернатор, они понесут персональную ответственность.