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06:50 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Екатеринбург встряхнет от гусениц и маршей: график репетиций парада Победы

Какие дороги будут перекрыты во время проведения тренировок военных перед 9 Мая.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге в понедельник, 27 марта, согласовали проведение репетиций парада Победы перед 9 Мая. Первая репетиция пройдет завтра, передает корреспондент «АиФ-Урал». Публикуем полный график репетиций и перекрытий дорог в столице Урала.

Репетиции парада Победы.

Как сообщили изданию в администрации города, первая репетиция парада Победы состоится уже в предстоящую среду, 29 марта, с 9.00 до 13.00 на улице Новосибирской, где будут отрепетировано движение военной техники. Другие дни репетиции запланированы на 5, 12, 19, 26 апреля (также с 09.00 до 13.00).

Пешие прогоны на площади 1905 года начнутся с 21 апреля и с 25 апреля с 22.00 до 01.00. Совместные репетиции состоятся с 28 апреля и со 2 мая (время такое же). Генеральная репетиция парада пройдет в ночь с 5 на 6 мая. Время — с 22.00 до 01.00.

Информация для автомобилистов.

Автомобилистам в первую очередь нужно знать, что на время проведения репетиций движение на этих участках улиц будут перекрыты для всех видов транспорта.

Так, 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля с 9.00 до 13.00 будет перекрыто движение по улице 2-й Новосибирской (от Палисадной до Окружной), по улице Зенитчиков (от Палисадной до Братской), по улице Патриса Лумумбы (от Братской до Военной), по улице Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской).

В период с 20.00 до 04.00 21—22 апреля, 25—26 апреля, 28—29 апреля, с 2—3 мая и с 5—6 мая будет перекрыто движение по проспекту Ленина (от Луначарского до Репина), по улице Репина (от проспекта Ленина до Малышева), по улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

На время прохождения колонны от Екатеринбургского гарнизона до места репетиции также сотрудники ГИБДД полностью перекроют движение с 19.00 — 21, 25, 28 апреля, 2, 5 мая и с 06.00 9 мая по улицам:

Эскадронная (от Окраинной до Новосибирской 2-й);2-я Новосибирская (от Санаторной до Палисадной);Зенитчиков (от Палисадной до Братской);Патриса Лумумбы (от Братской до Московской);Московская (от Патриса Лумумбы до Щорса);Шаумяна (от Щорса до Белореченской);Белореченская (от Шаумяна до Посадской);Посадкая (от Белореченской до Репина);Репина (от Посадской до проспекта Ленина).

Всего в параде Победы в этом году примут участие более 2 300 человек и 50 единиц военной техники. По традиции после парада на центральной улице города состоится акция «Бессмертный полк».

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