Омичка на авто не пропустила «скорую» из-за того, что не умеет сдавать назад

«Скорая помощь» около 22:00 приехала на вызов в дом № 3 по улице Дианова, однако добраться дом дома автомобиль не смог. Путь преградила омичка за рулем — девушка не пропустила спасательный автомобиль, поскольку не умеет сдавать назад. и ездить задним ходом. Девушка даже потребовала, чтобы спасательный автомобиль дал ей проехать.

«При этом, данная особа и ещё доказывала свою правоту, мол, вы же меня видели, могли бы и подождать, пока я проеду, дайте мне выехать!», — возмущается очевидец.

В итоге фельдшерам пришлось выйти и преодолеть оставшейся расстояние пешком.

Автор сообщения негодует, сколько еще трагедий должно произойти, чтобы они хоть чему-нибудь научили равнодушных и заставили пропускать спасательные автомобили.

В комментариях омичи проявили редкое единодушие: пользователи сети оказались глубоко возмущены поступком неизвестной девушки за рулем, при этом охотно отпуская нецензурные выражения в ее адрес. Остается надеяться, что далеко не все омичи равнодушно относятся к случаям, когда «скорая» не может проехать на вызов.