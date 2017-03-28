Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Нейросеть «ВКонтакте» научили выявлять суицидальный контент
В России запретят старые электросчетчики
Ирена Понарошку удивила подписчиков веганской диетой сына
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Как воспитывать мальчика без отца: 13 важных правил
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
9В тени стены
06:47 (мск), источник: Om1.ru

Омичка на авто не пропустила «скорую» из-за того, что не умеет сдавать назад

В итоге медикам спасательного автомобиля пришлось идти до квартиры пешком по темноте и грязи.

Омичи стали все реже уступать дорогу «скорой помощи». Жители Омска по-разному аргументируют свое нежелание пропустить спасательный автомобиль.

Так, вопиющий случай произошел вчера вечером на Левобережье.

«Скорая помощь» около 22:00 приехала на вызов в дом № 3 по улице Дианова, однако добраться дом дома автомобиль не смог. Путь преградила омичка за рулем — девушка не пропустила спасательный автомобиль, поскольку не умеет сдавать назад. и ездить задним ходом. Девушка даже потребовала, чтобы спасательный автомобиль дал ей проехать.

«При этом, данная особа и ещё доказывала свою правоту, мол, вы же меня видели, могли бы и подождать, пока я проеду, дайте мне выехать!», — возмущается очевидец.

В итоге фельдшерам пришлось выйти и преодолеть оставшейся расстояние пешком.

Автор сообщения негодует, сколько еще трагедий должно произойти, чтобы они хоть чему-нибудь научили равнодушных и заставили пропускать спасательные автомобили.

В комментариях омичи проявили редкое единодушие: пользователи сети оказались глубоко возмущены поступком неизвестной девушки за рулем, при этом охотно отпуская нецензурные выражения в ее адрес. Остается надеяться, что далеко не все омичи равнодушно относятся к случаям, когда «скорая» не может проехать на вызов.

Напомним, по всей России широко освещался скандальный случай в Петропавловске-Камчатском. мужчина и женщина в машине отказались пропустить «скорую», отчего медики не успели прийти на помощь пациенту, и тот скончался. В настоящее время в Госдуме активно обсуждается вопрос об ужесточении наказания за не предоставление автомобилям «скорой помощи» преимущества.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В аэропорту Омска вступило в силу летнее расписание
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
Госдума рассмотрит законопроект о ненормированном рабочем дне
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Россия вошла в тройку самых читающих стран мира
Спорт
Сборная России откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии Подопечные Станислава Черчесова во вторник проведут контрольный матч против пятой команды рейтинга ФИФА
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь