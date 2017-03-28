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06:34 (мск), источник: VN.ru

Рекордное число жителей зафиксировано в Новосибирской области

Численность населения Новосибирска превысила 1,6 миллиона человек в 2016 году, а в Новосибирской области едва не дотянула до отметки в 2,8 миллиона человек, сообщает Новосибирскстат.

Источник: РИА "Новости"

По уточненным данным, по состоянию на первое января 2017 года количество жителей Новосибирской области составило 2779,6 тысячи человек, увеличившись за год на 17,3 тысячи (0,6%). Это максимальное значение за весь период существования региона. По темпам роста Новосибирская область опережает Россию и СФО (0,2% и 0,01% соответственно).

Численность населения Новосибирска за год выросла на 18,8 тысячи человек (1,2%) и составила 1602,9 тысячи жителей. Среди районов города первое место занимает Ленинский (301 тысяча человек), за ним следуют Октябрьский (223,4 тысячи) и Калининский (199,4 тысячи). Самым малочисленным остается Железнодорожный район (65 тысяч человек).

Рост населения области осуществлялся за счет миграционного (15,3 тысячи человек) и естественного (2 тысячи человек) прироста. Большая часть проживает в городской местности — 2193,8 тысячи человек (79%). При этом количество селян уменьшилось на 1,6 тысячи человек до 585,8 тысячи за счет миграционного оттока и естественной убыли.

На протяжении истории Новосибирска количество жителей неоднократно уменьшалось и увеличивалось. В новейшей истории сильнее всего город пострадал в 1990-х годах, в 1997 году численность просела сильнее всего — до 1367 тысяч человек. С 2012 года население Новосибирска непрерывно увеличивается.

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