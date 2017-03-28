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06:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Мусор в Находке раздражает жителей, но не власть

Мусор в Находке уже не помещается в контейнеры, но такой пейзаж, похоже, привычен, сообщает ИА «Дейта».

По словам жителей, контейнерная площадка возле дома по улице Нахимовская, 22 не убирается несколько недель. Чтобы узнать, как администрация города контролирует ситуацию с чистотой, корреспондент ИА «Дейта» обратился в муниципалитет. И получил неожиданный ответ.

По заявлению сотрудника управления ЖКХ администрации Находки, в городе за вывоз мусора и чистоту отвечают «частники» — ООО «Чистый город».

На замечание, что в администрации все-таки должно быть подразделение, хотя бы контролирующее ситуацию, собеседница, которая отвечала с номера телефона, указанного контактным в управления ЖКХХ города, послала в ООО.

«Еще раз говорю — это общество с ограниченной ответственностью (“Чисты город” — прим.ред.), это частники, они и отвечают за уборку мусора. До свидания», — раздраженным голосом чиновница завершила разговор, так и не удосужившись ответить по существу.

Дальнейшие попытки дозвониться ни к чему не привели: сотрудница администрации просто поставила номер на автоответчик.

Диспетчер ООО «Чистый Город» искренне удивилась и стала с жаром убеждать в том, что гор мусора на подведомственной территории просто быть не может.

«У нас на линии работает машина, по улице Нахимовской весь мусор вывозится ежедневно, — ответил диспетчер, — может, дорога автомобилями перекрыта или подъезда к площадке нет?».

Убедившись, что с подъездными путями все в порядке, и после настойчивых требований дать номер телефона тех, кто отвечает за вывоз мусора с жилмассива, диспетчер нехотя согласилась позвонить директору спецавтохозяйства.

Через несколько минут тон разговора был уже совсем другой:

«Вчера машина, которая работала на линии, сломалась, — вежливо ответила сотрудница спецавтохозяйства, — но сегодня весь мусор обязательно уберем».

На вопрос, почему этого не делалось несколько недель, ответить затруднились.

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