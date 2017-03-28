На оздоровление детей — 250 млн

Из областного бюджета на отдых и оздоровление детей в этом году выделено более 250 млн рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На эти деньги приобретено десять с половиной тысяч путевок. Для того, чтобы получить такую бесплатно, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, путевку предоставят в порядке очередности.