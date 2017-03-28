Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
9В тени стены
07:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На оздоровление детей — 250 млн

В Челябинской области стартовала детская оздоровительная кампания.

Из областного бюджета на отдых и оздоровление детей в этом году выделено более 250 млн рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На эти деньги приобретено десять с половиной тысяч путевок. Для того, чтобы получить такую бесплатно, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, путевку предоставят в порядке очередности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Накануне тура из-за инсульта знаменитый певец лишился речи
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
Госдума рассмотрит законопроект о ненормированном рабочем дне
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Россия вошла в тройку самых читающих стран мира
Спорт
Сборная России откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии Подопечные Станислава Черчесова во вторник проведут контрольный матч против пятой команды рейтинга ФИФА
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь