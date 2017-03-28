Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее свежих
В России запретят старые электросчетчики
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Ирена Понарошку удивила подписчиков веганской диетой сына
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
9В тени стены
07:05 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска заметили мужчину в костюме химзащиты

Мужчину в противогазе, противорадиационном костюме и с ядерным чемоданчиком в руке видели в центре города.

Тема выбросов в атмосферу и экологической обстановки в Омске остается по-прежнему актуальной. Несмотря на «газовые атаки» омичи стараются не унывать.

Так, по центру Омска разгуливал мужчина в костюме химзащиты. Омичи видели его вчера, в центре города. Омичке Насте Яценко удалось сделать фотографию необычного зрелища — мужчина в противорадиационном костюме был замечен возле Юбилейного моста. Снимок появился в пабликах «REGIK55», «Аварийный Омск», «ЧП Омск».

На фотографии мужчина бежит по сугробам в неизвестном направлении, при этом на нем надет противогаз, а в руках ядерный чемоданчик.

Некоторые омичи было переполошилось, однако мрачная версия о том, что «В Омске совсем все плохо» не прижилась. В комментариях жители города пришли к выводу, что таким образом омичи привлекают внимание городских властей к проблеме выбросов, либо же так развлекаются пранкеры. Впрочем, еще прозвучала версия, что жители города просто иронизируют над происходящим в городе.

Напомним, с 8 марта в Омске стоял едкий химический запах, особенно страдали жители Нефтяников и Левобережья. Неприятные «ароматы» регулярно появлялись на протяжении нескольких последних недель. Из-за выбросов в атмосферу этилмеркаптана было возбуждено уголовное дело и начата проверка. Однако контролирующие органы до сих пор не назвали конкретного виновника. Омичей заверяют, что этилмеркаптан не опасен для здоровья, но мнения на этот счет разнятся.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В аэропорту Омска вступило в силу летнее расписание
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
Госдума рассмотрит законопроект о ненормированном рабочем дне
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Россия вошла в тройку самых читающих стран мира
Спорт
Сборная России откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии Подопечные Станислава Черчесова во вторник проведут контрольный матч против пятой команды рейтинга ФИФА
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь