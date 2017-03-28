В центре Омска заметили мужчину в костюме химзащиты
Мужчину в противогазе, противорадиационном костюме и с ядерным чемоданчиком в руке видели в центре города.
Мужчину в противогазе, противорадиационном костюме и с ядерным чемоданчиком в руке видели в центре города.
Тема выбросов в атмосферу и экологической обстановки в Омске остается
Так, по центру Омска разгуливал мужчина в костюме химзащиты. Омичи видели его вчера, в центре города. Омичке Насте Яценко удалось сделать фотографию необычного зрелища — мужчина в противорадиационном костюме был замечен возле Юбилейного моста. Снимок появился в пабликах «REGIK55», «Аварийный Омск», «ЧП Омск».
На фотографии мужчина бежит по сугробам в неизвестном направлении, при этом на нем надет противогаз, а в руках ядерный чемоданчик.
Некоторые омичи было переполошилось, однако мрачная версия о том, что «В Омске совсем все плохо» не прижилась. В комментариях жители города пришли к выводу, что таким образом омичи привлекают внимание городских властей к проблеме выбросов, либо же так развлекаются пранкеры. Впрочем, еще прозвучала версия, что жители города просто иронизируют над происходящим в городе.
Напомним, с 8 марта в Омске стоял едкий химический запах, особенно страдали жители Нефтяников и Левобережья. Неприятные «ароматы» регулярно появлялись на протяжении нескольких последних недель.