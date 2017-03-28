В центре Омска заметили мужчину в костюме химзащиты

Так, по центру Омска разгуливал мужчина в костюме химзащиты. Омичи видели его вчера, в центре города. Омичке Насте Яценко удалось сделать фотографию необычного зрелища — мужчина в противорадиационном костюме был замечен возле Юбилейного моста. Снимок появился в пабликах «REGIK55», «Аварийный Омск», «ЧП Омск».

Тема выбросов в атмосферу и экологической обстановки в Омске остается по-прежнему актуальной. Несмотря на «газовые атаки» омичи стараются не унывать.

На фотографии мужчина бежит по сугробам в неизвестном направлении, при этом на нем надет противогаз, а в руках ядерный чемоданчик.

Некоторые омичи было переполошилось, однако мрачная версия о том, что «В Омске совсем все плохо» не прижилась. В комментариях жители города пришли к выводу, что таким образом омичи привлекают внимание городских властей к проблеме выбросов, либо же так развлекаются пранкеры. Впрочем, еще прозвучала версия, что жители города просто иронизируют над происходящим в городе.