Ответов на вопросы по «Водоканалу» не будет — СУ СК России по Хабаровскому краю

Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.

Закрытую пресс-конференцию по делу МУП г. Хабаровска «Водоканал» проводит сегодня Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю. Ограниченному кругу приглашенных представителей СМИ будет зачитан пресс-релиз, сообщила ИА AmurMedia пресс-секретарь СУ СК РФ по Хабаровскому краю Светлана Беляцкая.

Сообщение о том, что хабаровский Следком проведет пресс-конференцию по делу «Водоканала», руководству которого инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах, распространили в мессенджерах хабаровские журналисты. Как выяснилось после звонка в пресс-службу Следкома, конференция будет, но не для всех. При этом у ограниченного круга журналистов не будет возможности задать следственным органам каких-либо вопросов. Их соберут только для того, чтобы зачитать заранее подготовленный пресс-релиз.

— Пресс-конференция состоится, но на нее приглашаются лишь представители нескольких СМИ, — сказала сотрудник пресс-службы Светлана Беляцкая. — При этом ответов на вопросы не будет, журналистов ознакомят с содержанием пресс-релиза.

О причинах такой закрытости следственных органов Светлана Беляцкая не сообщила. Возможно, Следком опасается, что факты, всплывшие при расследовании, могут вызвать громкий общественный резонанс.