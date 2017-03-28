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07:02 (мск), источник: "Российская газета"

Суд продлил арест замглавы приморского УМВД

До середины июня продлен срок содержания под стражей заместителю начальника УМВД по Приморскому краю Илье Шамратову. Решение принято судом по ходатайству следственных органов, сообщает «Интерфакс».

Источник: AP 2017

Напомним, в отношении начальника следственного управления, заместителя начальника краевого управления МВД Ильи Шамратова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении премий и в поборах при их выплате сотрудникам. Следствие считает, что полицейские получали повышенные премии, часть которых возвращали.

В феврале Шамратов, а также двое его подчиненных были арестованы.

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