Суд продлил арест замглавы приморского УМВД

Напомним, в отношении начальника следственного управления, заместителя начальника краевого управления МВД Ильи Шамратова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении премий и в поборах при их выплате сотрудникам. Следствие считает, что полицейские получали повышенные премии, часть которых возвращали.

В феврале Шамратов, а также двое его подчиненных были арестованы.