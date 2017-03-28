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06:57 (мск), источник: PROUFU.ru

После взрыва котельной в Уфе в домах вокруг восстановлена подача горячей воды

После взрыва котельной в Уфе в близлежащих домах восстановлена подача горячей воды, сообщает мэрия.

Напомним, накануне в Уфе произошел взрыв котла в котельной по адресу Менделеева 5/1, корп 1. В результате возник риск, что дома и социальные учреждения в округе останутся без горячей воды.

«В 05:20 было полностью восстановлено теплоснабжение и горячее водоснабжение в домах вокруг котельной. Показатели коммунальных ресурсов доведены до нормативных значений. Причины инцидента выясняются», — сообщает мэрия.

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