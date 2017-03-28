После взрыва котельной в Уфе в домах вокруг восстановлена подача горячей воды

Напомним, накануне в Уфе произошел взрыв котла в котельной по адресу Менделеева 5/1, корп 1. В результате возник риск, что дома и социальные учреждения в округе останутся без горячей воды.

«В 05:20 было полностью восстановлено теплоснабжение и горячее водоснабжение в домах вокруг котельной. Показатели коммунальных ресурсов доведены до нормативных значений. Причины инцидента выясняются», — сообщает мэрия.