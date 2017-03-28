В Красноярском крае и в Хакасии резкое потепление может вызвать подтопления

«На юге Сибири резко потеплеет. Возможны подтопления талыми водами. В южных районах Красноярского края и в Хакасии в ближайшие два-три дня синоптики прогнозируют повышение температуры наружного воздуха до +22. Резкое потепление спровоцирует интенсивное таяние снега. Талые воды могут стать причиной подтоплений пониженных участков местности, размывов дорог, мостов, дамб», — говорится в сообщении.
Специалисты центра добавляют, что паводковая обстановка в Сибири стабильная, поскольку реки ещё не вскрылись ото льда.
«Предупреждения о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных интенсивным снеготаянием и ожидаемыми подтоплениями, предоставлены в регионы и установленным порядком доведены до муниципальных образований, заинтересованных министерств, ведомств, предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения», — сообщает СРЦ.
Ранее сообщалось, что в Кызылском районе Тувы из-за весеннего таяния снегов объявлен режим ЧС муниципального характера — в связи с подтоплением талыми водами жилых домов и участков придомовых территорий. На вечер понедельника были подтоплены 26 домов и 36 участков придомовых территорий в поселке Каа-Хем.