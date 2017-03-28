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07:16 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вода из-под крана в Красноярске полностью пригодна для питья — эксперты

Химический состав природной енисейской воды идеален для употребления.

Компания «КрасКом» опубликовала в открытом доступе результаты лабораторных исследований питьевой воды. В течение 2016 года специалисты компании собирали сведения и анализировали пробы по 70-ти показателям, среди которых — запах, привкус, содержание аммиака, свинца и других элементов.

«Химический состав природной енисейской воды идеален для употребления человеком, она — слабоминерализованная и очень мягкая. Показатель общей жесткости для водопроводной воды регламентирован и не должен превышать 7 градусов жесткости (°Ж). В водопроводной воде Красноярска этот показатель колеблется от 1,1 до 1,8 °Ж. Содержание железа при предельно допустимой концентрации (ПДК) 0,3 мг/ дм² по большинству водозаборов менее 0,025 мг/ дм², в основном же — не достигает и 0,01 мг/ дм²», — сообщили в пресс-службе «КрасКома».

В компании заверили, что тяжелые металлы в красноярской водопроводной воде если и встречаются, то в стотысячных или десятитысячных долях, опередить которые стало возможно только современными аналитическими приборам, которые имеются на вооружении химиков. Содержание меди, марганца, цинка — на уровне тысячных долей миллиграмма в 1 литре. Общая минерализация воды в среднем в 8−18 раз ниже допустимого уровня.

Ранее сообщалось, что директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» Василий Моргун считает поступающую в краны жителей Красноярска воду очень качественной и полностью пригодной для питья.

«С водой из-под крана в Красноярске проблем нет. Она очень качественная при соблюдении нормальных технологических циклов. На мой взгляд, может быть, это лучшая вода вообще в России», — сообщил эксперт.

В то же время он отметил, что природная вода на земельных участках в районе Красноярска не всегда нужного качества.

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