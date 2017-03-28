Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Мифы о депрессии, которые мешают ее лечить
Кремль ответил на призывы США и ЕС освободить митинговавших
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Как воспитывать мальчика без отца: 13 важных правил
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
07:33 (мск), источник: Uralpress.ru

В среду в городах и селах Челябинской области завоют сирены

В среду, 29 марта, в Челябинской области состоится ежегодное техническое тестирование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) и комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН).

Источник: AP 2017

Как сообщили в пресс-службе Ростелекома, в 12 часов 45 минут будут одновременно запущены сирены и громкоговорители в городах и малых населенных пунктах, и южноуральцы услышат сигнал «Внимание всем!».

Ростелеком построил в области крупнейшую в УрФО систему оповещения населения, которая насчитывает 263 точки в 123 населенных пунктах (454 рупора и 32 сирены) и 30 пунктов управления в районах с центром в Челябинске, оснащенных новейшим оборудованием. «Непосредственно перед запуском сирен и громкоговорителей “Ростелеком” устанавливает на стойках циркулярного вызова телефонных станций запись “Проверка вызова” (вместо “Объявлен сбор)”, доводя это сообщение до руководителей подразделений Центра гражданской обороны, и далее — следит за качеством передачи информации по каналам и линиям связи до населения», — рассказывает директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев. При обнаружении неполадок связисты выезжают на место для их устранения.

До 2018 года в Челябинской области будет обеспечено системой оповещения 326 населенных пунктов. В рамках нескольких госконтрактов «Ростелеком» построил 122 точки КСЭОН в 29 районах и модернизировал 141 точку РАСЦО в Челябинске, а также в поселках Шершни, Чурилово, Смолино, Каштак. Все оборудование отечественного производства. Точки оповещения размещаются как в жилых домах, так и в организациях, среди которых, например, здание аэровокзала, ледовый дворец «Молния», крупные торгово-развлекательные центры, а в малых населенных пунктах — это наиболее высокие здания: фельдшерско-акушерские пункты, школы, АТС и т. д.

Сигнал от сирен и громкоговорителей охватывает территорию от 800 до 1200 метров, то есть распространяется на несколько кварталов города или на всю деревню, а мощность звука составляет 450 Ватт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЮУрГУ ликвидирует свои филиалы в пяти городах Челябинской области
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
Госдума рассмотрит законопроект о ненормированном рабочем дне
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Россия вошла в тройку самых читающих стран мира
Спорт
Сборная России откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии Подопечные Станислава Черчесова во вторник проведут контрольный матч против пятой команды рейтинга ФИФА
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь