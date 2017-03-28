В среду в городах и селах Челябинской области завоют сирены

Как сообщили в пресс-службе Ростелекома, в 12 часов 45 минут будут одновременно запущены сирены и громкоговорители в городах и малых населенных пунктах, и южноуральцы услышат сигнал «Внимание всем!».

Ростелеком построил в области крупнейшую в УрФО систему оповещения населения, которая насчитывает 263 точки в 123 населенных пунктах (454 рупора и 32 сирены) и 30 пунктов управления в районах с центром в Челябинске, оснащенных новейшим оборудованием. «Непосредственно перед запуском сирен и громкоговорителей “Ростелеком” устанавливает на стойках циркулярного вызова телефонных станций запись “Проверка вызова” (вместо “Объявлен сбор)”, доводя это сообщение до руководителей подразделений Центра гражданской обороны, и далее — следит за качеством передачи информации по каналам и линиям связи до населения», — рассказывает директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев. При обнаружении неполадок связисты выезжают на место для их устранения.

До 2018 года в Челябинской области будет обеспечено системой оповещения 326 населенных пунктов. В рамках нескольких госконтрактов «Ростелеком» построил 122 точки КСЭОН в 29 районах и модернизировал 141 точку РАСЦО в Челябинске, а также в поселках Шершни, Чурилово, Смолино, Каштак. Все оборудование отечественного производства. Точки оповещения размещаются как в жилых домах, так и в организациях, среди которых, например, здание аэровокзала, ледовый дворец «Молния», крупные торгово-развлекательные центры, а в малых населенных пунктах — это наиболее высокие здания: фельдшерско-акушерские пункты, школы, АТС и т. д.

Сигнал от сирен и громкоговорителей охватывает территорию от 800 до 1200 метров, то есть распространяется на несколько кварталов города или на всю деревню, а мощность звука составляет 450 Ватт.