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07:58 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Началась подготовка памятника Александру Пушкину к реставрации

Работы планируют закончить за несколько месяцев — ко Дню города.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади начнут реставрировать в апреле. Вокруг него уже установили ограждения, а закончить работы планируют к осени, рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Реставрации такого значимого объекта мы ждали давно. В 2015—2016 годах была проведена серьёзная исследовательская работа, определён порядок работ и первоочередные задачи. Уже в начале апреля специалисты приступят к непосредственной реставрации объекта (работы начнут с постамента памятника). Сейчас уже установили ограждение площадки для начала реставрационных работ. Реставраторам предстоит выполнить полный комплекс работ по восстановлению бронзы и гранита. Мы планируем, что ремонтно-реставрационные работы будут завершены ко Дню города, и москвичи и гости столицы смогут увидеть обновлённый памятник великому поэту», — сказал он.

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Памятник Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина появился в 1880 году. Изначально его установили в начале Тверского бульвара, лицом к Страстному монастырю. Инициаторами создания монумента были чиновники министерства иностранных дел, в списках которого некогда числился и сам поэт. Скульптор изобразил его одетым в сюртук, поверх которого наброшен широкий плащ.

Памятник открыли в день рождения поэта — 6 июня. В 1950 году, после реконструкции на Тверской (тогда улицы Горького), на месте Страстного монастыря появился сквер, памятник Александру Пушкину перенесли туда и развернули на 180 градусов. Сегодня он имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В планах на этот год привести в порядок более 100 памятников и скульптур, а также разработать проекты реставрации для шести крупных столичных памятников монументальной скульптуры. В том числе для двух памятников Николаю Гоголю, а также для скульптуры Юрия Долгорукого на Тверской площади.

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