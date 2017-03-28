В Бельцах открылась первая бизнес-школа для молодежи

Еще ребят научат, как получить начальный капитал. Открыла школу Ассоциация деловых людей Молдовы.

Мэдэлина Спыну — еще школьница. Учится она в бельцком лицее. Ее интересует, как начать бизнес с нуля.

«У меня много идей. Но думаю работать в сельском хозяйстве. А именно — выращивать кроликов. В этом я вижу потенциал».

Есть среди курсантов и те, кто уже сделал первые шаги в бизнесе.

«Меня больше интересует управление, потому что я уже начала своё дело. Трудностей много, а чтобы их преодолеть, нужны знания».

За два дня молодым людям расскажут обо всех этапах успешного бизнеса. Особое внимание уделят маркетингу.

«Мы постараемся дать им все необходимые инструменты, чтобы они хоть завтра создали свой бизнес. И чтобы это приносило прибыль», — сказала соучредитель Angry Business Алина Андреуцэ.

Идея открытия бизнес-школы принадлежит президенту Ассоциации деловых людей Владу Плахотнюку. На первом этапе ассоциация заключила соглашение о сотрудничестве с бельцким университетом имени Алеку Руссо.

«Мы стремимся использовать потенциал студентов, повысить уровень предпринимательской культуры», — отметила исполнительный директор АДЛМ Олеся Мунтяну.

«Университетам для развития уже недостаточно учебных программ. Нужно развивать и другие направления», — подчеркнул ректор университета имени Алеку Руссо Ион Гаджим.

Партнёром проекта в северных районах стало агентство регионального развития Nord.