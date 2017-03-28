Жители Башкирии устроили рыбалку в огромной луже
Таким образом чишминцы захотели привлечь внимание властей к проблеме дорог.
Таким образом чишминцы захотели привлечь внимание властей к проблеме дорог.
Вечером 27 марта в сообществе «Подслушано Чишмы» появились забавные фотографии. Двое местных весельчаков устроили шуточную рыбалку в огромной луже прямо в центре поселка Чишмы. Подготовились основательно — надувная лодка, удочки и сапоги.
Снимки ребята подписали соответствующим образом.
— Съездили на рыбалку. Вот только клева не было — атмосферное давление понижено. Зато повеселились вдоволь, — гласит шуточное послание.
Запись собрала десятки уморительных комментариев.
— Молодцы мужики, вот только «засветили» место, где щука клюет! — отвечает один из местных рыбаков.