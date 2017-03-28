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07:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии устроили рыбалку в огромной луже

Таким образом чишминцы захотели привлечь внимание властей к проблеме дорог.

Вечером 27 марта в сообществе «Подслушано Чишмы» появились забавные фотографии. Двое местных весельчаков устроили шуточную рыбалку в огромной луже прямо в центре поселка Чишмы. Подготовились основательно — надувная лодка, удочки и сапоги.

Снимки ребята подписали соответствующим образом.

— Съездили на рыбалку. Вот только клева не было — атмосферное давление понижено. Зато повеселились вдоволь, — гласит шуточное послание.

Запись собрала десятки уморительных комментариев.

— Молодцы мужики, вот только «засветили» место, где щука клюет! — отвечает один из местных рыбаков.

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