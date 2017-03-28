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07:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске к Универсиаде обновят систему прогнозирования погоды

Обновленная система позволит точно фиксировать изменения погоды.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске появится система метеорологического сопровождения Универсиады-2019. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания у губернатора Виктора Толоконского.

Перед участниками заседания с докладом выступил глава исполнительной дирекции Универсиады Максим Уразов. Он отметил, что объекты соревнований должны быть оснащены специальным оборудованием, которое позволяет фиксировать погоду и прогнозировать ее изменения с максимальной точностью. Для этого планируется использовать показатели источников в зоне Игр и данные Росгидромета.

Толоконский потребовал проработать этот вопрос тщательным образом.

«Для зимних видов спорта точные прогнозы погодных условий очень важны. И после завершения Универсиады созданная инфраструктура будет активно использоваться, она позволит проводить в Красноярске международные соревнования самого высокого уровня», — заявил губернатор.

Добавим, на совещании также обсуждались вопросы, связанные со строительством других объектов Универсиады.

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