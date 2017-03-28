Владивостокцы помогают зачистить город от незаконных стоянок

«За прошедшую неделю полиция проверила работу парковок, расположенных на улицах Ульяновская, Адмирала Горшкова и в Днепровском переулке. В результате было составлено три протокола по фактам незаконного предпринимательства. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Благодаря информации, полученной от жителей Владивостока с начала этого года в отношении организаторов и сотрудников незаконных автостоянок сотрудники полиции составили 56 протоколов.

«Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках является незаконным при этом никто не гарантирует владельцу сохранность автомобиля», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.