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07:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостокцы помогают зачистить город от незаконных стоянок

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению нелегальных автостоянок, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«За прошедшую неделю полиция проверила работу парковок, расположенных на улицах Ульяновская, Адмирала Горшкова и в Днепровском переулке. В результате было составлено три протокола по фактам незаконного предпринимательства. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Благодаря информации, полученной от жителей Владивостока с начала этого года в отношении организаторов и сотрудников незаконных автостоянок сотрудники полиции составили 56 протоколов.

«Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках является незаконным при этом никто не гарантирует владельцу сохранность автомобиля», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.

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