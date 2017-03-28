Владивостокцы помогают зачистить город от незаконных стоянок
Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению нелегальных автостоянок, сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению нелегальных автостоянок, сообщает ИА «Дейта».
«За прошедшую неделю полиция проверила работу парковок, расположенных на улицах Ульяновская, Адмирала Горшкова и в Днепровском переулке. В результате было составлено три протокола по фактам незаконного предпринимательства. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.
Благодаря информации, полученной от жителей Владивостока с начала этого года в отношении организаторов и сотрудников незаконных автостоянок сотрудники полиции составили 56 протоколов.
«Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках является незаконным при этом никто не гарантирует владельцу сохранность автомобиля», — говорится в сообщении.
Анна Иваницына.