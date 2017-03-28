Под Новосибирском приставы нашли неплательщика алиментов в подвале
Мужчина был должен более 100 тысяч рублей.
Мужчина был должен более 100 тысяч рублей.
На исполнении приставов Убинского и Каргатского района лежали делопроизводства в отношении мужчины, который накопил большой долг по алиментам. Он не перечислял деньги на содержание 4-летнего сына в течение долгого времени.
Как сообщает
Суд рассмотрел административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей» и назначил мужчине наказание в виде 40 часов обязательных работ.