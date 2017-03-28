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08:15 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском приставы нашли неплательщика алиментов в подвале

Мужчина был должен более 100 тысяч рублей.

На исполнении приставов Убинского и Каргатского района лежали делопроизводства в отношении мужчины, который накопил большой долг по алиментам. Он не перечислял деньги на содержание 4-летнего сына в течение долгого времени.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, должник нигде не работал. Когда инспекторы наведывались к нему домой, его не было дома, а сожительница говорила, что не знает, где находится злоумышленник. В очередной раз, совершая обход, приставы пошли к соседям должника, которые указали на подвал, где и прятался мужчина. Женщина, проживающая вместе с ним, утверждала, что мужа дома нет. «Раздававшийся по всему дому грохот падающих банок, “выдал” скрывающегося в погребе должника. Алиментщику пришлось покинуть своё тайное убежище и посетить отдел судебных приставов», — говорится в сообщении.

Суд рассмотрел административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей» и назначил мужчине наказание в виде 40 часов обязательных работ.

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