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08:16 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинцы из Паркового-2 готовы сами профинансировать строительство дороги

Жители нового микрорайона устали ждать, пока застройщики и чиновники исполнят обещания.

Жители челябинского микрорайона Парковый-2 (застройщик — компания «Гринфлайт») заявляют, что сами готовы профинансировать строительство дороги до дома, — ждать, что застройщик или чиновники выполнят обещания, люди устали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Доброго времени суток! Я проживаю в микрорайоне Парковый-2, в который невозможно въехать по весне, если не имеешь личного танка или хотя бы вездехода. Проблема дорог уже два года обсуждается между соседями. Кто-то из нас писал в администрацию города, но четкого ответа так и не получил. Раньше мы успокаивали себя тем, что дорогу не делают по причине постоянно снующих “тяжеловесов”: дома находились в процессе постройки, и новый асфальт под колесами грузных автомобилей превратился бы в некондицию. Однако сейчас все дома достроены, ведутся лишь отделочные работы. А дорога как была только направлением, так и осталась», — рассказывает местная жительница Марина Степанова.

Горожане утверждают, что уже не знают, к кому обратиться за помощью, и заявляют, что готовы сами скинуться всем микрорайоном, чтобы закатать асфальт. Однако, со слов жителей, для этого им нужно разрешение, которое получить непросто.

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