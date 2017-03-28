Челябинцы из Паркового-2 готовы сами профинансировать строительство дороги
Жители нового микрорайона устали ждать, пока застройщики и чиновники исполнят обещания.
Жители нового микрорайона устали ждать, пока застройщики и чиновники исполнят обещания.
Жители челябинского микрорайона Парковый-2 (застройщик — компания «Гринфлайт») заявляют, что сами готовы профинансировать строительство дороги до дома, — ждать, что застройщик или чиновники выполнят обещания, люди устали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Доброго времени суток! Я проживаю в микрорайоне Парковый-2, в который невозможно въехать по весне, если не имеешь личного танка или хотя бы вездехода. Проблема дорог уже два года обсуждается между соседями.
Горожане утверждают, что уже не знают, к кому обратиться за помощью, и заявляют, что готовы сами скинуться всем микрорайоном, чтобы закатать асфальт. Однако, со слов жителей, для этого им нужно разрешение, которое получить непросто.