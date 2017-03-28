Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков освобожден из-под домашнего ареста — адвокат

«Сегодня утром Н. Сандаков приехал к зданию ГУ ФСИН, где снял электронный браслет в связи с тем, что у него истекает срок домашнего ареста, вынесенный постановлением суда до 28 марта», — сказал он.

По версии следствия, с 2013 по 2014 годы Н. Сандаков получил взятку в виде безвозмездного оказания услуг имущественного характера на сумму 1,96 млн рублей по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ЧОП «Питон». Взамен услуг Н. Сандаков способствовал заключению госконтракта на охрану губернатора Челябинской области на условиях, выгодных для ЧОП «Питон».

6 марта следствие объявило о завершении расследования этого уголовного дела, 15 марта утвердила обвинительное заключение по делу.

С марта 2015 по март 2016 года Н. Сандаков находился в СИЗО. 24 марта текущего года он был отпущен под залог в 10 млн рублей, однако уже 31 марта снова был арестован по новому уголовному делу — о получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). По решению суда экс-замгубернатора с 4 апреля 2016 года был помещен под домашний арест, срок которого несколько раз продлялся.

В настоящее время в Советском райсуде находится на рассмотрении первое уголовное дело в отношении Н. Сандакова по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по 4 ст. 33, ч.3 ст. 272 УК РФ (подстрекательство).