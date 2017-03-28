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08:07 (мск), источник: АиФ Челябинск

Мокрый снег, метели и ветер обещают синоптики на Южном Урале до конца марта

Сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Источник: РИА "Новости"

Метели, осадки и ветер ожидают южноуральцев до конца марта, сообщают в городском гидрометцентре.

В Челябинске и по области в ближайшие три дня ожидается облачная погода, временами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, слабая метель. Температура воздуха ночью по области составит -13 градусов, днём +4. В Челябинске ночью -7, днём +3.

30 марта прогнозируется южный ветер с переходом на северо-западный с порывами до 20 м/с.

Напомним, сегодня, 28 марта, в городе также ожидаются осадки.

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