Выбрано дерево года в Европе
Дуб Йозеф, растущий в селе Вишньова на
Дуб Йозеф, растущий в селе Вишньова на
Могучее дерево имеет богатую историю. В годы Второй мировой полый внутри дуб послужил убежищем для двух
Кроме того, дуб Йозеф в довоенные годы печатался на купюрах номиналом 100 злотых. Сейчас дерево является популярной туристической достопримечательностью.
Всего в конкурсе «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года, участвовали претенденты из 16 стран. Второе место занял 500-летний Бриммонский дуб, растущий в Уэльсе. Третье место досталось липе, что растет в чешской Липке.