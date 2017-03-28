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09:31 (мск), источник: Моя Планета

Выбрано дерево года в Европе

Дуб Йозеф, растущий в селе Вишньова на юго-востоке Польши, признан деревом Европы — 2017.

Могучее дерево имеет богатую историю. В годы Второй мировой полый внутри дуб послужил убежищем для двух братьев-евреев, которых разыскивали нацисты после побега из концлагеря или гетто. Пространство внутри дерева делилось на два «этажа» — в нижнем братья прятались, а верхний служил им в качестве смотровой площадки. Оба они пережили оккупацию, но послевоенная их судьба неизвестна, пишет Daily Mail.

Кроме того, дуб Йозеф в довоенные годы печатался на купюрах номиналом 100 злотых. Сейчас дерево является популярной туристической достопримечательностью.

Всего в конкурсе «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года, участвовали претенденты из 16 стран. Второе место занял 500-летний Бриммонский дуб, растущий в Уэльсе. Третье место досталось липе, что растет в чешской Липке.

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