Выбрано дерево года в Европе

Могучее дерево имеет богатую историю. В годы Второй мировой полый внутри дуб послужил убежищем для двух братьев-евреев, которых разыскивали нацисты после побега из концлагеря или гетто. Пространство внутри дерева делилось на два «этажа» — в нижнем братья прятались, а верхний служил им в качестве смотровой площадки. Оба они пережили оккупацию, но послевоенная их судьба неизвестна, пишет Daily Mail.