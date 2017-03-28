Велосипедисты Владивостока откроют сезон 8 апреля

Каждый год насладиться весенними видами краевой столицы собираются сотни велосипедистов. В этот раз велопробег стартует от Покровского парка по улице Алеутская, далее по Корабельной набережной и финиширует на набережной Цесаревича.

Сбор участников велозаезда начнется в 11.30. Принять участие в велопробеге приглашаются все желающие, независимо от возраста и опыта — информирует администрация Владивостока.

Михаил Грач.